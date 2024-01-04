Грамм Трофим Николаевич
Место рождениях. Апанасовка, Белокалитвинский район, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеевич Николай /Матвеевич/
Мать: не указана
х. Апанасовка, Белокалитвинский район, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Ранение
15.09.1916
Кавказский фронт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грамм ?
Место жительства
Неизвестно
х.Апанаскин /Александра Невского/, Карпово-Обрывская волость, Донецкий округ, Область Войска Донского, Южный федеральный округ, Россия
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 264-й пехотный Георгиевский полк
Смерть
Неизвестно