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Грамм Трофим Николаевич

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Место рождения

х. Апанасовка, Белокалитвинский район, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеевич Николай /Матвеевич/

Мать: не указана

х. Апанасовка, Белокалитвинский район, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Ранение
15.09.1916
Кавказский фронт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грамм ?

Место жительства
Неизвестно
х.Апанаскин /Александра Невского/, Карпово-Обрывская волость, Донецкий округ, Область Войска Донского, Южный федеральный округ, Россия
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 264-й пехотный Георгиевский полк
Смерть
Неизвестно
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