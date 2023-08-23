Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова Агания

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Развод
Неизвестно

Жена: Анферова Агания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анферова Агания

Смерть
Неизвестно
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