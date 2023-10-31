Петрова Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1909
Дата смерти31.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1934
Сын: Яликов Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Яликов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.07.1937
Дочь: Петрова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Яликов Андрей Алексеевич
Смерть
31.07.1990