Петрова Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Зинаида Васильевна

Петрова Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1909

Дата смерти

31.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1934

Сын: Яликов Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Яликов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.07.1937

Дочь: Петрова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Яликов Андрей Алексеевич

Смерть
31.07.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close