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Семионъ Ильинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: Илья Ивановъ

Мать: Акулина Яковлева

Бракосочетание
До 1809 ст.

Жена: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Василий

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Никифоръ Семионовъ

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимеръ

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимъ

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипъ

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петръ

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Федосья Карпова

Смерть
1833 ст.
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