Семионъ Ильинъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: Илья Ивановъ
Мать: Акулина Яковлева
Бракосочетание
До 1809 ст.
Жена: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Василий
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Никифоръ Семионовъ
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимеръ
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимъ
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипъ
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петръ
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Федосья Карпова
Смерть
1833 ст.