Валеева (Хайруллина) Гарфижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Хайруллина) Гарфижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1904

Сын: Сабиров Зариф (Зарифулла) Сабирович

Отец ребёнка: Валеев Сабир

с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Валеев Хады Д.Техн.Наук

Отец ребёнка: Валеев Сабир

д.Исаково Буинский район
Рождение ребёнка
1911

Сын: Валеев Рашад

Отец ребёнка: Валеев Сабир

д.Исаково Буиснкий район
Рождение ребёнка
1913

Сын: Валеев Фоат Орден Отечественной Войны Ii Степени (23.12.1985)

Отец ребёнка: Валеев Сабир

д.Исаково Буинский район
Смерть
1976
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