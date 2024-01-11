Валеева (Хайруллина) Гарфижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайрулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1904
Сын: Сабиров Зариф (Зарифулла) Сабирович
Отец ребёнка: Валеев Сабир
с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Валеев Сабир
д.Исаково Буинский район
Рождение ребёнка
1911
Сын: Валеев Рашад
Отец ребёнка: Валеев Сабир
д.Исаково Буиснкий район
Рождение ребёнка
1913
Сын: Валеев Фоат Орден Отечественной Войны Ii Степени (23.12.1985)
Отец ребёнка: Валеев Сабир
д.Исаково Буинский район
Смерть
1976