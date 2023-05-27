Осипова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисья Адриановна
Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Акилина Адриановна
Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гликерия Адриановна
Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Татьяна Адриановна
Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно