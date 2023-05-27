Осипова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисья Адриановна

Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Осипов Адриан Адрианович

Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акилина Адриановна

Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гликерия Адриановна

Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Адриановна

Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Осипов Иван Адрианович

Отец ребёнка: Осипов Адриан Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Адриан Михайлович

Смерть
Неизвестно