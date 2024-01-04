Стрельцов Михаил Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцов Михаил Никанорович

Стрельцов Михаил Никанорович

avatar

Место рождения

Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1913

Дочь: Стрельцова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Антоновна

Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ксения Антоновна

Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Парася Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Антоновна

Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close