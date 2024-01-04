Стрельцов Михаил Никанорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1913
Дочь: Стрельцова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Парася Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Антоновна
Смерть
Неизвестно