Шумилова (Городилова) Инна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Городилова) Инна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1936

Дата смерти

30.07.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1936

Отец: Городилов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Вениамин Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1967

Сын: Рукавичников Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
30.07.2015
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