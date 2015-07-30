Шумилова (Городилова) Инна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1936
Дата смерти30.07.2015
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1936
Отец: Городилов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилов Вениамин Александрович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1967
Сын: Рукавичников Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
30.07.2015