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Красносельский Григорий Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1811

Сын: Красносельский Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
24.03.1812

Сын: Красносельский, Ст. Павел Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
15.02.1814

Сын: Красносельский, Ср. Павел Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
24.05.1816

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Красносельский Иван Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аполлинария Григорьева

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Красносельский Александр Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Красносельский Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Красносельский Василий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Красносельский, Мл. Павел Григорьев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Юрьевского Мышкинского уезда.
Смерть
После 1849
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