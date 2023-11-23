Красносельский Григорий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1811
Сын: Красносельский Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
24.03.1812
Сын: Красносельский, Ст. Павел Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
15.02.1814
Сын: Красносельский, Ср. Павел Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
24.05.1816
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Красносельский Иван Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аполлинария Григорьева
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Красносельский Александр Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Красносельский Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Красносельский Василий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Красносельский, Мл. Павел Григорьев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Юрьевского Мышкинского уезда.
Смерть
После 1849