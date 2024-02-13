Шабашев Афанасий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1910
Дата смерти25.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1910
Отец: Шабашев Михаил
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Шабашева Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.06.1941
Сын: Шабашев Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна
Виноградовский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1947
Сын: Шабашев Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.02.1949
Сын: Шабашев Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.03.1951
Сын: Шабашев Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Шабашев Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1959