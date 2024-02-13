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Шабашев Афанасий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1910

Дата смерти

25.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1910

Отец: Шабашев Михаил

Мать: Шабашева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Шабашева Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
26.06.1941

Сын: Шабашев Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна

Виноградовский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1947

Сын: Шабашев Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
09.02.1949

Сын: Шабашев Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.03.1951

Сын: Шабашев Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Шабашев Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабашева Екатерина Яковлевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабашева Екатерина Яковлевна

Смерть
25.05.1959
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