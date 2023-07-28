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(Sarri) Mai
(Sarri) Mai
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1828
Дата смерти
30.06.1829
Пол
Женский
Отец
Sarri Jaan
1803 г.р.
Мать
Sarri (Birkentaal) Ann
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1828
Отец:
Sarri Jaan
Мать:
Sarri Ann
Смерть
30.06.1829
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