(Sarri) Mai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Sarri) Mai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1828

Дата смерти

30.06.1829

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1828

Отец: Sarri Jaan

Мать: Sarri Ann

Смерть
30.06.1829
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