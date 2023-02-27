(Рагозина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рагозина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Рагозин Поликарп

Отец ребёнка: Рагозин Артемий

Рождение ребёнка
1751

Сын: Рагозин Сельвестр

Отец ребёнка: Рагозин Артемий

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рагозин Даниил

Отец ребёнка: Рагозин Артемий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Артемий

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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