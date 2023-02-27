(Рагозина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Рагозин Поликарп
Отец ребёнка: Рагозин Артемий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Рагозин Сельвестр
Отец ребёнка: Рагозин Артемий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рагозин Даниил
Отец ребёнка: Рагозин Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Артемий
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно