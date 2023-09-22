Рыбинскова Марфа Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинскова Марфа Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1870 ст.

Дочь: Рыбинскова Агриппина Маркеловна

Отец ребёнка: Рыбинсков Маркел Алексеевич

Мустаево, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинсков Маркел Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Мустаево, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Мустаевский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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