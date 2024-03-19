Федора Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1750 и 1753
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1753
Отец: Григорий Дмитриевич
Мать: Марина Петровна
Бракосочетание
Между 1765 и 1775
Муж: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1775
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1777
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781
Сын: Илья Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Смерть
Между 1811 и 1825