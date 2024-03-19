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Федора Григорьевна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1750 и 1753

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Женский

Отец

Между 1716 и 1719 г.р.

Мать

Между 1711 и 1721 г.р.

Муж

Между 1749 и 1752 г.р.

Дети

Между 1771 и 1775 г.р.
Между 1773 и 1777 г.р.
Между 1779 и 1781 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1753

Отец: Григорий Дмитриевич

Мать: Марина Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1765 и 1775

Муж: Андрей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1775

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1777

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781

Сын: Илья Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1811 и 1825
Микляево, Шуйский район, Северный край

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