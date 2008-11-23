Левенсон Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенсон Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1930

Дата смерти

23.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930

Отец: Левенсон Иосиф

Мать: Раиса

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Oak Park, Illinois 60304, USA
Смерть
23.11.2008