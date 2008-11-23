Левенсон Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1930
Дата смерти23.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930
Отец: Левенсон Иосиф
Мать: Раиса
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Oak Park, Illinois 60304, USA
Смерть
23.11.2008