Андриянов Анатолий Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1941
Дата смерти06.10.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941
Рождение ребёнка
15.08.1968
Дочь: Пучнина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Андриянова Тамара Эдуардовна
Рождение ребёнка
30.03.1979
Дочь: Андриянова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Андриянова Тамара Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2011