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Андриянов Анатолий Афиногенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1941

Дата смерти

06.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941

Отец: Андриянов Афиноген Семенович

Мать: Кучеренко Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
15.08.1968

Дочь: Пучнина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Андриянова Тамара Эдуардовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.03.1979

Дочь: Андриянова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Андриянова Тамара Эдуардовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриянова Тамара Эдуардовна

Смерть
06.10.2011