Кузавков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузавков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кузавков Николай
Мать ребёнка: Кузавкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузавков Алексей
Мать ребёнка: Кузавкова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузавкова Зинаида
Смерть
Неизвестно