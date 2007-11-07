Солодов Пётр Веньяминович
Место рождениядеревня Забельск, Кутарчинский район, Башкирии
Дата рождения01.07.1928
Дата смерти07.11.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Забельск, Кутарчинский район, Башкирии
Бракосочетание
1951
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
08.09.1954
Дочь: Гусельникова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Солодова Клавдия Дмитриевна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
31.03.1956
Дочь: Казанцева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Солодова Клавдия Дмитриевна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
29.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодова Клавдия Дмитриевна
Уфа, Россия
Смерть
07.11.2007
Уфа, Россия