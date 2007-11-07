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Солодов Пётр Веньяминович

Место рождения

деревня Забельск, Кутарчинский район, Башкирии

Дата рождения

01.07.1928

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Забельск, Кутарчинский район, Башкирии
Бракосочетание
1951

Жена: Солодова Клавдия Дмитриевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
08.09.1954

Дочь: Гусельникова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Солодова Клавдия Дмитриевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
31.03.1956

Дочь: Казанцева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Солодова Клавдия Дмитриевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
29.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодова Клавдия Дмитриевна

Уфа, Россия
Смерть
07.11.2007
Уфа, Россия
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