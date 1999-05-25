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Завитаев Виктор Николаевич

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

19.06.1952

Дата смерти

25.05.1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1952

Отец: Завитаев Николай Александрович

Мать: Завитаева Лидия Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
25.01.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Развод
06.11.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Ульяновское городское поселение, Тосненский р-н, Ленинградская область, Российская Федерация
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Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий, прапорщик, техник роты, автомобильный батальон
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.05.1999
Климотино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
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