Завитаев Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1952
Дата смерти25.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1952
Бракосочетание
25.01.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Развод
06.11.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Ульяновское городское поселение, Тосненский р-н, Ленинградская область, Российская Федерация
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Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий, прапорщик, техник роты, автомобильный батальон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1999
Климотино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца