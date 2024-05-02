Рехлов Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1927
Мать ребёнка: Рехлова Любовь Евстигнеевна
Добромысловский, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.09.1936
Дочь: Рехлова Вера Исаевна
Мать ребёнка: Рехлова Любовь Евстигнеевна
Смерть
Неизвестно
умер, или погиб на рудниках