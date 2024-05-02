Рехлов Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехлов Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1927

Сын: Рехлов Владимир Исаевич

Мать ребёнка: Рехлова Любовь Евстигнеевна

Добромысловский, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.09.1936

Дочь: Рехлова Вера Исаевна

Мать ребёнка: Рехлова Любовь Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно
умер, или погиб на рудниках

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