Вахрушева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Анастасия
Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Анна
Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий (?)
Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно