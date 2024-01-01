Вахрушева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Анастасия

Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Анна

Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий (?)

Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Владимир Анатольевич

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