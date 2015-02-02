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(Пашкова) Наталья Александровна

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Место рождения

Свирск, Свирское, Иркутская область

Дата рождения

23.02.1966

Дата смерти

02.02.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1943 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966

Отец: Пашков Александр

Мать: Пашкова Галина Константиновна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
После 03.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2015
Свирск, Свирское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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