(Пашкова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1966
Дата смерти02.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966
Отец: Пашков Александр
Рождение ребёнка
27.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 03.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно