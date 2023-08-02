Канукова (Алдатова) Гурзихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдатов Салат
Мать: Алдатов ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кануков Темурко
Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кануков Заурбек
Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кануков Доко
Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кануков Темболат
Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно