Канукова (Алдатова) Гурзихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канукова (Алдатова) Гурзихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдатов Салат

Мать: Алдатов ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кануков Темурко

Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кануков Заурбек

Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кануков Доко

Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кануков Темболат

Отец ребёнка: Кануков Тох Льсикоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кануков Тох Льсикоевич

Смерть
Неизвестно
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