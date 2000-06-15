Толчев Владимир Ильич
Место рождениясело Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Дата рождения25.11.1932
Дата смерти15.06.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932
Отец: Толчев Илья Иванович
Мать: Толчева Ирина Петровна
село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1957
Россия
Рождение ребёнка
20.01.1958
село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Рождение ребёнка
07.04.1961
село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
село Радовка,Абдулинский район,Оренбурской обл.
Смерть
15.06.2000
село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Похороны
Неизвестно
село Радовка