Толчев Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолчев Владимир Ильич

Толчев Владимир Ильич

Место рождения

село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.

Дата рождения

25.11.1932

Дата смерти

15.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932

Отец: Толчев Илья Иванович

Мать: Толчева Ирина Петровна

село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толчева Клавдия Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толчева Клавдия Кузьминична

село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Рождение ребёнка
07.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толчева Клавдия Кузьминична

село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толчева Клавдия Кузьминична

село Радовка,Абдулинский район,Оренбурской обл.
Смерть
15.06.2000
село Радовка,абдулинского района ,Оренбурской обл.
Похороны
Неизвестно
село Радовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close