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Сорокина Мария Тремасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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