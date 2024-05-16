Дудкин Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1935
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1959
Мать ребёнка: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1965
Дочь: Королева (Дудкина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна
Смерть
2017