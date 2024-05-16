Дудкин Иван Герасимович 18.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудкин Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1935

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1959

Сын: Дудкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.09.1965

Дочь: Королева (Дудкина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
2017

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