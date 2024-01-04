Кутина Маланья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутина Маланья Николаевна

Место рождения

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1862

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Николай

Мать: не указана

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Маланье на тот момент было 44 года. Она была уже вдовой.
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Кутин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ивану на тот момент было 24 года
Рождение ребёнка
Вычислено 06.11.1887

Дочь: Андреева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Александре на тот момент было 18 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Дочь: Кутина Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ольге на тот момент было 16 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Кутина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Наталье на тот момент было 13 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Кутин Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Митрофану на тот момент было 11 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Кутина Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Евгении на тот момент было 7 лет.
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