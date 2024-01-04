Кутина Маланья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: Николай
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Маланье на тот момент было 44 года. Она была уже вдовой.
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ивану на тот момент было 24 года
Рождение ребёнка
Вычислено 06.11.1887
Дочь: Андреева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Александре на тот момент было 18 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Дочь: Кутина Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ольге на тот момент было 16 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Кутина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Наталье на тот момент было 13 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Сын: Кутин Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Митрофану на тот момент было 11 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Кутина Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Евгении на тот момент было 7 лет.