Самоцветова (Авласенко) Елена Фаминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти04.03.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Авласенко Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Самоцветов Игнатий Владимирович
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Рубцова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1923
Дочь: Самоцветова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1925
Дочь: Самоцветова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Самоцветова Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Самоцветов Семен Владимирович
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич
Смерть
04.03.1974