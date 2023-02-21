Самоцветова (Авласенко) Елена Фаминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоцветова (Авласенко) Елена Фаминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

04.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Авласенко Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Самоцветов Игнатий Владимирович

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Рубцова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.04.1923

Дочь: Самоцветова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.09.1925

Дочь: Самоцветова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Самоцветова Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Самоцветов Семен Владимирович

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Васильевич

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Смерть
04.03.1974
Редьки, Дубровенский район, Витебская область
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