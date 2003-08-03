Шабрашин Вячеслав Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.05.1960
Дата смерти03.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960
Бракосочетание
12.07.1986
Рождение ребёнка
31.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабрашина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1991
Сын: Шабрашин Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Шабрашина Ольга Николаевна
Смерть
03.08.2003