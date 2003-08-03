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Шабрашин Вячеслав Владимирович

Место рождения

Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.05.1960

Дата смерти

03.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960

Отец: Шабрашин Владимир Фёдорович

Мать: Шабрашина Евдокия Ивановна

Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.07.1986

Жена: Шабрашина Ольга Николаевна

Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабрашина Ольга Николаевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1991

Сын: Шабрашин Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Шабрашина Ольга Николаевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
03.08.2003
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
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