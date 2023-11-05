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Андреевна Яна
Андреевна Яна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гущин Андрей Александрович
1972 г.р.
Мать
Фахрутдинова Татьяна Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯА
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гущин Андрей Александрович
Мать:
Фахрутдинова Татьяна Сергеевна
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