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Похабов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
1940

Жена: Голиевцева Ефросинья

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.?.?

Сын: Галиевцев(похабов) Владимир

Мать ребёнка: Голиевцева Ефросинья

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Галина

Мать ребёнка: Голиевцева Ефросинья

Смерть
?.12.1941
Москва
Причина смерти: пропавший без вести в боях за Москву в ВОВ
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