Похабов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1940
Жена: Голиевцева Ефросинья
Рождение ребёнка
25.?.?
Сын: Галиевцев(похабов) Владимир
Мать ребёнка: Голиевцева Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Галина
Мать ребёнка: Голиевцева Ефросинья
Смерть
?.12.1941
Москва
Причина смерти: пропавший без вести в боях за Москву в ВОВ