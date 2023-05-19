Вичлинская (Мамолкина) Надежда Мартыновна
Место рождения
Дата рождения01.11.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860 ст.
Бракосочетание
11.11.1879 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.11.1893 ст.
Сын: Вичлинский Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Вичлинский Яков Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Вичлинский Яков Викторович
Смерть
Неизвестно