Вичлинская (Мамолкина) Надежда Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВичлинская (Мамолкина) Надежда Мартыновна

Вичлинская (Мамолкина) Надежда Мартыновна

Место рождения

Малиновка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

01.11.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860 ст.

Отец: Мамолкин Мартын Иванович

Мать: Мамолкина Елена Романовна

Малиновка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
11.11.1879 ст.

Муж: Вичлинский Яков Викторович

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.11.1893 ст.

Сын: Вичлинский Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Вичлинский Яков Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Вичлинский Яков Викторович

Смерть
Неизвестно