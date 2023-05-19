Торхов Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Торхов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Торхова Екатерина Фомина
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Торхова Екатерина Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Екатерина Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829