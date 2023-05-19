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Торхов Григорий Алексеев

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Торхов Алексей Миронов

Мать: Торхова Овдотья Никифорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Торхов Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Торхова Екатерина Фомина

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Торхов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Торхова Екатерина Фомина

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Екатерина Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829