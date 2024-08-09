Цуруков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуруков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуруков Геннадий

Мать ребёнка: Цурукова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуруков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Цурукова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цурукова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березко (Цурукова) Клара Сергеевна

Мать ребёнка: Цурукова Анна

Смерть
Неизвестно

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