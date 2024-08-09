Цуруков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуруков Геннадий
Мать ребёнка: Цурукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуруков Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Цурукова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цурукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березко (Цурукова) Клара Сергеевна
Мать ребёнка: Цурукова Анна
Смерть
Неизвестно