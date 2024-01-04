Левченко Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1978
Рождение ребёнка
06.03.2004
Сын: Левченко Владимир Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.2011
Дочь: Левченко Июна Константиновна
Мать ребёнка: Левченко Июна Сергеевна
Развод
2021
Жена: Левченко Июна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левченко Июна Сергеевна