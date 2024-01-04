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Левченко Константин Владимирович

Место рождения

Емильчино, Житомирська область

Дата рождения

27.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1978

Отец: Левченко Владимир Иванович

Мать: Левченко Галина Александровна

Емильчино, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.03.2004

Сын: Левченко Владимир Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.2011

Дочь: Левченко Июна Константиновна

Мать ребёнка: Левченко Июна Сергеевна

Развод
2021

Жена: Левченко Июна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Июна Сергеевна

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