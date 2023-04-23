Казаченко Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаченко Владимир Викторович

Казаченко Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1988

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1988

Отец: Казаченко Виктор Владимирович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаченко Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаченко Влада Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно