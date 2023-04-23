Казаченко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1988
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1988
Отец: Казаченко Виктор Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаченко Влада Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно