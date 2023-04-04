Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 10.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
08.12.1850
Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1852
Сын: Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Евграф Георгиевич
Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1855
Сын: Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1862
Дочь: Феодосья Георгиевна
Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.10.1869