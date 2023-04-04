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Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 10.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Демин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1850

Сын: Демин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1852

Сын: Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Евграф Георгиевич

Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1855

Сын: Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1862

Дочь: Феодосья Георгиевна

Отец ребёнка: Демин Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.10.1869