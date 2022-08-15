Петухов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1946
Дата смерти15.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946
Отец: Петухов Василий Степанович
Мать: Елена Елисеевна
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
15.08.2022