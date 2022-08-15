Петухов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1946

Дата смерти

15.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946

Отец: Петухов Василий Степанович

Мать: Елена Елисеевна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Петухов Олег Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
15.08.2022
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