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Алемайкина Мария Эллиотовна
Алемайкина Мария Эллиотовна
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
09.01.1984
Пол
Женский
Отец
Катков Эллиот Евгеньевич
1948 г.р.
Мать
Каткова (Коневских) Любовь Григорьевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1984
Отец:
Катков Эллиот Евгеньевич
Мать:
Каткова Любовь Григорьевна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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