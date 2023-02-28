Алемайкина Мария Эллиотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алемайкина Мария Эллиотовна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

09.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1984

Отец: Катков Эллиот Евгеньевич

Мать: Каткова Любовь Григорьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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