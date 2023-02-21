Плесовских Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Екатерина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Плесовских Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Плесовских Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плесовских Артемий Леонтьевич

Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья Леонтьевна

Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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