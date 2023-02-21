Плесовских Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Плесовских Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Плесовских Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плесовских Артемий Леонтьевич
Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья Леонтьевна
Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Плесовских Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно