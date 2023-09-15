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Савков Ириней Федорович

Место рождения

Избное, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Избное, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.11.1883 ст.

Жена: Савкова Степанида Романовна

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
14.11.1883 бракосочетались: жених Деревни Избной казенный крестьянин Ириней Федорович Савков, 24 лет, православного вероисповедания, первым браком и Деревни Тундрихи крестьянская дочь – девица Степани... Показать все
Смерть
Неизвестно
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