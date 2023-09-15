Савков Ириней Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1883 ст.
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
14.11.1883 бракосочетались: жених Деревни Избной казенный крестьянин Ириней Федорович Савков, 24 лет, православного вероисповедания, первым браком и Деревни Тундрихи крестьянская дочь – девица Степани... Показать все
Смерть
Неизвестно