Анисимов Илларион Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Илларион Кузьмич

Анисимов Илларион Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1899

Дата смерти

19.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1899

Отец: Анисимов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1926

Сын: Анисимов Яков Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1931

Дочь: Анисимова-Костичева Нина Илларионовна

Мать ребёнка: Анисимова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Анисимов Виктор Илларионович

Мать ребёнка: Анисимова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1937

Дочь: Анисимова-Сазонова Майя Илларионовна

Мать ребёнка: Анисимова Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Серафима Ивановна

Смерть
19.07.1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close