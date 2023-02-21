Анисимов Илларион Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1899
Дата смерти19.07.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1899
Отец: Анисимов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1926
Сын: Анисимов Яков Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1931
Дочь: Анисимова-Костичева Нина Илларионовна
Мать ребёнка: Анисимова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Анисимов Виктор Илларионович
Мать ребёнка: Анисимова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1937
Дочь: Анисимова-Сазонова Майя Илларионовна
Мать ребёнка: Анисимова Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1959