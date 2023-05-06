Изюмов Эдуард Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1970
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1970
Отец: Изюмов Виктор Евгеньевич
Мать: Изюмова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
24.04.1992
Дочь: Изюмова Мария Эдуардовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2001
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности