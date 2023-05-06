Изюмов Эдуард Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов Эдуард Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1970

Отец: Изюмов Виктор Евгеньевич

Мать: Изюмова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
24.04.1992

Дочь: Изюмова Мария Эдуардовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2001

Сын: Изюмов Глеб Эдуардович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности