Шевчук Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1944
Дата смерти29.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1944
Рождение ребёнка
06.05.1962
Дочь: Нужнова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.02.1964
Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.08.1967
Дочь: Шевчук Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1969
Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич
Смерть
29.09.2012