Шевчук Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1944

Дата смерти

29.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1944

Отец: Нестерук Сергей Григорьевич

Мать: Нестерук Мария Николаевна

Рождение ребёнка
06.05.1962

Дочь: Нужнова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.02.1964

Сын: Шевчук Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
20.08.1967

Дочь: Шевчук Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
06.11.1969

Сын: Шевчук Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Шевчук Сергей Григорьевич

Смерть
29.09.2012
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