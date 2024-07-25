Гаврилов Авинир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна
Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Геннадий Авинирович
Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна
Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1937
Дочь: Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна
Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна
Смерть
Неизвестно