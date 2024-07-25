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Гаврилов Авинир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна

Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Геннадий Авинирович

Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна

Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
12.10.1937

Дочь: Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна

Мать ребёнка: Гаврилова Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно

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