Баран Роман Фанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1969
Дата смерти25.04.2015
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969
Отец: Баран Фан
Мать: Баран Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1994
Дочь: Вильданова Наталья Романовна
Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1995
Дочь: Семенова Александра Романовна
Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1998
Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна
Смерть
25.04.2015