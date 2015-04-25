Баран Роман Фанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаран Роман Фанович

Баран Роман Фанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1969

Дата смерти

25.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969

Отец: Баран Фан

Мать: Баран Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1994

Дочь: Вильданова Наталья Романовна

Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1995

Дочь: Семенова Александра Романовна

Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1998

Сын: Баран Михаил Романоаич

Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баран Оксана Николаевна

Смерть
25.04.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close