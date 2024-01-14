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Второва Инна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1965

Отец: Зимеле Юрий

Мать: Зимеле Ольга Павловна

Рождение ребёнка
28.08.1985

Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.08.1985

Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.11.1987

Дочь: Тетерина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
11.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второв Андрей Михайлович

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