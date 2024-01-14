Второва Инна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1965
Отец: Зимеле Юрий
Мать: Зимеле Ольга Павловна
Рождение ребёнка
28.08.1985
Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
28.08.1985
Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.11.1987
Дочь: Тетерина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
11.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленцов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно