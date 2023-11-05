Фельдман Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фельдман Александр Аронович
Рождение ребёнка
06.08.1974
Дочь: Беляева Марина Александровна
Отец ребёнка: Фельдман Александр Аронович
Рождение ребёнка
09.03.1978
Сын: Фельдман Андрей Александрович
Отец ребёнка: Фельдман Александр Аронович