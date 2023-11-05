Фельдман Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельдман Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фельдман Александр Аронович

Рождение ребёнка
06.08.1974

Дочь: Беляева Марина Александровна

Отец ребёнка: Фельдман Александр Аронович

Рождение ребёнка
09.03.1978

Сын: Фельдман Андрей Александрович

Отец ребёнка: Фельдман Александр Аронович

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