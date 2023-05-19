Гафиулла Ибатуллович
Место рождениядеревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рожденияС 1847 по 1853
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
С 1847 по 1853
Отец: Ибетулла Фаткулович
Мать: Салиха Гафуровна
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.12.1884
Сын: Гафиуллин Гарифулла Гафиуллович
Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна
деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
ф204, оп177, д254, л365
Рождение ребёнка
Около 07.11.1887
Дочь: Бибимамдуда Гафиатулловна
Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
метрическая книга мечети д Нарат-Илга ф204, оп177, д350, л256
Рождение ребёнка
28.11.1893
Дочь: Малика Гафиатулловна
Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
ф204, оп177, д402, л65 об
Рождение ребёнка
17.08.1897
Сын: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
1929
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии