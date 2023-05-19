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Гафиулла Ибатуллович

Место рождения

деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

С 1847 по 1853

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1853

Отец: Ибетулла Фаткулович

Мать: Салиха Гафуровна

деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Гафиуллин Гарифулла Гафиуллович

Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна

деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
ф204, оп177, д254, л365
Рождение ребёнка
Около 07.11.1887

Дочь: Бибимамдуда Гафиатулловна

Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
метрическая книга мечети д Нарат-Илга ф204, оп177, д350, л256
Рождение ребёнка
28.11.1893

Дочь: Малика Гафиатулловна

Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
ф204, оп177, д402, л65 об
Рождение ребёнка
17.08.1897

Сын: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Мать ребёнка: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна

деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
1929
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии