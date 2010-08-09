Воронова Бураченкова Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронова Бураченкова Галина Анатольевна

Воронова Бураченкова Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1959

Дата смерти

09.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959

Отец: Воронов Анатолий

Мать: Воронова Хильма Адамовна

Рождение ребёнка
30.06.1989

Сын: Бураченков Анатолий Олегович

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1990

Сын: Бураченков Владимир Олегович

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1991

Дочь: Бураченкова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бураченкова Калинкина Марина Олеговна

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураченков Илья Олегович

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураченков Константин Олегович

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураченков Александр Олегович

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бураченкова Калабина Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович

Смерть
09.08.2010