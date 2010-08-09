Воронова Бураченкова Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1959
Дата смерти09.08.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959
Отец: Воронов Анатолий
Мать: Воронова Хильма Адамовна
Рождение ребёнка
30.06.1989
Сын: Бураченков Анатолий Олегович
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1990
Сын: Бураченков Владимир Олегович
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1991
Дочь: Бураченкова Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бураченкова Калинкина Марина Олеговна
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураченков Константин Олегович
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураченков Александр Олегович
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бураченкова Калабина Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Бураченков Олег Александрович
Смерть
09.08.2010